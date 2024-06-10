Жаловались на боль в животе и рвоту: 13 детей госпитализировали со спортивного слета в Подмосковье

В Подмосковье 13 детей, приехавших на спортивный слет, были госпитализированы из парк-отеля. У них была обнаружена кишечная инфекция. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, под Истрой проходили соревнования для школьников. Для участия в них приехала группа из 28 человек. Но днем 9 июня двое детей из коллектива почувствовали недомогание. Они жаловались на сильную боль в животе, а также рвоту. Им оказали помощь, но после этого такие же симптомы стали наблюдаться и у других несовершеннолетних.

В итоге пришлось вызывать скорую помощь. Госпитализировали 13 девочек в возрасте от 7 до 13 лет. Их доставили в больницу в Красногорске. Врачи провели обследование и диагностировали у них острую кишечную инфекцию. Состояние детей на данный момент не уточняется.

По факту случившегося проводится проверка.

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