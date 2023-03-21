Жаловалась на побои: в Петербурге женщину убили после обращения в благотворительный фонд

Женщину избили до смерти после обращения в благотворительный фонд в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Отмечается, что тело нашли на Дрезденской улице рано утром 20 марта.

«На теле убитой были множественные гематомы», — подчеркнул источник.

СМИ пишут, что 19 марта около 23:00 женщина контактировала с представителем благотворительного фонда. В то время у нее уже были побои на теле. Потерпевшая говорила, что ее избил сожитель. Сейчас органы правопорядка проверяют данную информацию.

Точную причину смерти узнают только после вскрытия в морге. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали о том, как гастарбайтер в Химках был убит из-за ссоры в семье уборщицы. Мужчины решили разобраться друг с другом после событий, разыгравшихся вокруг 39-летней уборщицы. Ее муж вместе с другом и любовник женщины устроили драку со смертельным финалом.