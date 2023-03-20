Гастарбайтер в Химках был убит из-за ссоры в семье уборщицы

В Химках мужчины решили выяснить отношения после драмы, которая разыгралась вокруг 39-летней уборщицы. Ее муж, его друг и любовник дамы устроили драку со смертельным исходом. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, месяц назад женщина покинула семью и стала встречаться с 46-летним любовником, кладовщиком одного из маркетплейсов. Развода с мужем она не оформила, у супругов есть 11-летняя дочь. Муж пытался вернуть жену с помощью угроз и уговоров.

Некоторое время назад супруг узнал личность любовника жены и решил с ним разобраться. На встречу он взял с собой друга, 37-летнего коллегу, уроженца Киргизии.

Подчеркивается, что перед разборкой, муж и его друг изрядно выпили и позвонили женщине, чтобы она с новым ухажером вышла из подъезда. Любовник прихватил с собой охотничий нож. В результате завязалась драка, муж и его друг накинулись на нового избранника жены. Но мужчина достал нож и успел ударить в живот уроженца Киргизии. Тот упал без сознания.

Поняв, что произошло, любовник позвонил в скорую помощь и полицию. Врачи приехали через 15 минут, но мужчина уже умер.

Ранее мы писали о том, что житель Перми обокрал цветочный магазин ради возлюбленной. По данным источника, молодой человек украл оттуда 113 роз и две больших плюшевых игрушки. Ущерб предпринимателю составил более 38 тысяч рублей.

Все это горе-романтик проделал ночью. Он проник в цветочный магазин, взломав замок. Житель украл подарки для дамы, но еще не успел подарить.