Жалобно мяукала: найдена кошка, выброшенная с обрыва в «Ласточкином гнезде»

В Крыму нашли живой кошку Мусю, выброшенную с обрыва из «Ласточкиного гнезда». Вскоре животному должны оказать первую помощь.

По данным «Крым 24», кошка найдена и жива. Сейчас она находится на обрыве среди камней. Животное очень напугано. Как сообщает источник, Муся жалобно мяукает.

Представитель Дворца-замка «Ласточкино гнездо» Татьяна Левашова рассказала РЕН ТВ, что волонтеры подошли к месту, где находится кошка, на лодке. Но им понадобилась помощь альпинистов.

Напомним, кошку Мусю с обрыва сбросил 24-летний петербуржец. Животное уже 10 лет живёт на территории музея и давно стала местной достопримечательностью. Муся встречала туристов, всегда была ласкова и приветлива. Мужчина объяснил свой поступок тем, что она сопротивлялась, когда оказалась у него на руках.

Обвиняемого задержали. Против него возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.