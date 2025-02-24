Петербуржец, сбросивший кошку со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда», объяснил поступок

24-летний петербуржец, задержанный по подозрению в убийстве кота Муси в Крыму, объяснил поступок. Мужчина утверждает, что животное сопротивлялось и вырывалось.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

У задержанного спросили, зачем он сбросил кота. На это мужчина ответил: «Он начал сопротивляться, вырываться. Ему, видимо, не понравилось, что я его на руки взял».

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали на вокзале станции Джанкой. Его поместили в стационарное учреждение на 10 суток. Полиция выясняет обстоятельства происшествия, вызвавшего широкий общественный резонанс.

Кошка Муся жила в «Ласточкином гнезде». Животное было своего рода талисманом музея – встречало посетителей и гуляло по замку.

Ранее сообщалось, что в Балашихе мужчина выбросил щенка своей девушки с 14 этажа.