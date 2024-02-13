«Жаль, что его уволили»: ученица уральской школы рассказала об учителе, ударившем девочку-инвалида на уроке

В Новоуральске ученица местной школы рассказала, что на самом деле произошло на уроке, на котором учитель ударил девочку-инвалида. По ее словам, педагог пытался успокоить подростка, но она продолжала проявлять агрессию. Тогда он не выдержал и стукнул ее по руке. Об этом сообщает ИА Регнум.

Напомним, что недавно в Свердловской области сотрудник образовательного учреждения наотмашь ударил ребенка во время занятий. Произошедшее попало на видео, которое опубликовали в социальных сетях. В школу пришли с проверками полицейские, и педагога довольно быстро отстранили от работы. Однако его ученики этому, как оказалось, не обрадовались.

Одна из девочек, с которой он занимался, рассказала, что преподаватель очень хороший. По ее словам, он всегда пытался заинтересовать детей в получении знаний. А не сдержался он из-за того, что школьница сама его провоцировала. Подросток утверждает, что все началось с драки, которую учитель прекратил, оставив в дневнике зачинщицы замечание.

«Она устроила истерику и начала кричать «Вы вообще кто такой?». Пнула на него парту, он парту поставил на место. Она опять пнула, учитель снова поправил парту. Он не выдержал и ударил ее», - рассказала школьница.

Девочка призналась, что на уроке, на котором произошла драка, учитель показывал детям фильм о Ледовом побоище. Он им нравился, но все омрачило поведение ученицы.

«Жаль, что его уволили», - заключила подросток.

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