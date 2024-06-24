«Земля дрожала, все выгорело моментально»: очевидица раскрыла подробности пожара во Фрязино

24 июня в подмосковном Фрязино случился крупный пожар в здании научно-исследовательского института (НИИ) «Платан». В беседе с Газета.Ru очевидцы рассказали о масштабе пожара и о том, как люди спасались от огня.

По словам свидетельницы событий Алины, люди, находившиеся в момент пожара в горящем здании НИИ «Платан» во Фрязино, ждали помощи у окон два часа. Она добавила, что один человек выпал из окна сразу после взрыва.

«Видели, что люди два часа были в окне, когда произошел второй взрыв, одного из них скинуло и весь этаж сгорел. Ребята долго держались, все два часа. Думаю, если бы взрыва не было, они бы еще продержались», — рассказала Алина.

Очевидица отметила, что взрыв был «приличным», в результате чего «все моментально выгорело».

«Приличный [взрыв]. Земля дрожала, полыхать начало, и все в стороны полетело, стекла разлетелись. Все выгорело моментально после него», — заявила свидетельница пожара. Свидетель произошедшего Тимофей рассказал, что здание НИИ «Платан» сгорело почти полностью.

«Здание почти сгорело на 80%, на первый взгляд. На седьмом техническом этаже было где-то пять человек. Два человека выпрыгнули. Внизу не видел, подстелили или нет. Взрыв был достаточно сильным», — подчеркнул он.

Напомним, 24 июня днем в подмосковном Фрязино загорелось здание, в котором ранее располагался НИИ «Платан». Огонь охватил с пятого по восьмой этаж здания. По информации МЧС, площадь пожара достигла 4,5 тыс. кв. метров, к тушению огня привлечены более 100 специалистов и 40 единиц техники, а также два вертолета Ка-32. Предварительно, жертвами пожара стали восемь человек. Возбуждено уголовное дело.

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