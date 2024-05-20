Мимо лежащего мальчика несколько раз проходили взрослые: названа причина смертельного пожара в Раменском

Пожар в деревянном коттедже в Раменском, в результате которого умер первоклассник, мог произойти из-за разожженного камина. Предварительно выяснилось, что гости не до конца потушили угли.

Об этом сообщил сайт mk.ru. Издание отмечает, что точная причина пожара станет известна после экспертизы.

Также стало известно, что пожар произошел в коттедже площадью 500 квадратных метров, дом расположен в поселке Ильинский. Его собственником является 71-летний мужчина.

На выходные к нему приехали дочь с мужем и двумя детьми 5 и 7 лет, а также их знакомый с сыновьями. Владельца коттеджа дома не было.

18 мая компания разожгла камин, хотя обычно это делал только хозяин. В ночь на 19 мая знакомый семейной пары почувствовал запах гари.

На первом этаже был дым. Разбудив всех, взрослые сначала спустили из окна второго дома детей, а потом выбрались сами. Мужчины последними эвакуировались из дома – как сообщает издание, они не раз проходили мимо лежащего на полу семилетнего ребенка, но из-за дыма не видели умирающего мальчика.

Родители ребенка надеялись, что он спрятался в подвале. Однако утром после тушения пожара было обнаружено обгоревшее тело первоклассника, оно лежало недалеко от комнаты родителей.

Ранее стало известно о состоянии певицы Марины Хлебниковой, в квартире которой 2,5 года назад случился пожар.