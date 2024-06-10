Державшего в плену девушку 14 лет «Смолинского маньяка» привезли в суд в пижаме

В Челябинске Владимира Ческидова, которого прозвали «Смолинским маньяком», привезли в суд в пижаме. 10 июня состоялось первое судебное заседание по его делу. Подробности сообщает Ura.ru.

Источник отмечает, что Ческидова привезли в суд в пижаме. Заседание проходит в Советском райсуде. Судебная экспертиза признала Ческидова невменяемым. Ему продлили срок содержания в стационаре психдиспансера на шесть месяцев.

«Суд удовлетворил ходатайство о продлении Ческидолву меры пресечения в виде содержания в стационаре психдиспансера на шесть месяцев. То есть до 29 ноября. Следующее заседание по делу состоится 26 июня», — отметили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Видео из зала суд публикует 360.ru. По данным источника, во время заседания мужчина сидел за решеткой молча и почти не шевелился, а также скрывал лицо от журналистов.

«Смолинского маньяка» обвиняют в похищении человека, убийстве и изнасиловании. По версии следствия, в 2009 году Владимир похитил 19-летнюю девушку и насильно удерживал ее в своем доме 14 лет. Он насиловал жертву и заставлял работать по дому. Пленница смогла убежать, когда у мужчины обострилась психическая болезнь, и он перестал контролировать жертву. Правоохранители при обыске обнаружили расчлененные останки еще одной женщины.

Ранее мы писали о том, что мать державшего в плену девушку 14 лет «Смолинского маньяка» избежала наказания. По данным источника, близкого к следствию, женщине удалось избежать ответственности по определенной причине.