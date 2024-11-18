Здание охватил пожар: несколько человек выпрыгнули из окон больницы, чтобы спастись

Сотрудники экстренных служб ведут борьбу с возгоранием в больнице Екатеринбурга. Пламя охватило медицинское учреждение, из-за чего некоторым людям пришлось спасаться через окна, передает РЕН ТВ.

Журналисты опубликовали кадры пожара. На них видно, как огненные языки поднимаются над зданием. Пламя охватило кровлю екатеринбургской больницы.

На место ЧП прибыли спасатели. На данный момент им удалось остановить распространение огня. Теперь сотрудники экстренных служб прилагают усилия, чтобы ликвидировать возгорание.

Также в ролике видно, как один из тех, кто выпрыгнул из окна горящего здания, лежит на крыше пристройки. По предварительным данным, он серьезно не пострадал.

Ранее в Новосибирской области мать и четверо детей погибли при пожаре в частном доме. Отец большого семейства находится в тяжелом состоянии.