Отец в тяжелом состоянии: мать и четверо детей погибли при пожаре в частном доме
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Сотрудники экстренных служб работают на месте смертельного пожара в Новосибирской области. Жертва возгорания стали четверо несовершеннолетних и их мать, передает Telegram-канал МЧС России.
По данным спасателей, инцидент, унесший жизни детей, произошел в селе Новоселье Купинского района. Там частный дом, в котором проживала семья, охватил пожар. Всего в постройке находились восемь человек.
В итоге из горящего здания удалось выбраться лишь главе семейства и двум сыновьям 12 и 14 лет. Остальные в результате пожара погибли — это мать несовершеннолетних и четверо детей.
Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии. На месте работает психолог МЧС России. Что стало причиной случившегося, пока не известно.
Ранее сообщалось, что пожар на даче в Подмосковье унес жизнь бывшего заместителя губернатора Тульской области. Вместе с мужчиной дома находилась его знакомая.