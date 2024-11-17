Отец в тяжелом состоянии: мать и четверо детей погибли при пожаре в частном доме

Сотрудники экстренных служб работают на месте смертельного пожара в Новосибирской области. Жертва возгорания стали четверо несовершеннолетних и их мать, передает Telegram-канал МЧС России.

По данным спасателей, инцидент, унесший жизни детей, произошел в селе Новоселье Купинского района. Там частный дом, в котором проживала семья, охватил пожар. Всего в постройке находились восемь человек.

В итоге из горящего здания удалось выбраться лишь главе семейства и двум сыновьям 12 и 14 лет. Остальные в результате пожара погибли — это мать несовершеннолетних и четверо детей.

Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии. На месте работает психолог МЧС России. Что стало причиной случившегося, пока не известно.

Ранее сообщалось, что пожар на даче в Подмосковье унес жизнь бывшего заместителя губернатора Тульской области. Вместе с мужчиной дома находилась его знакомая.