Здание НИИ «Платан» не проверялось 7 лет: выяснились новые подробности о пожаре во Фрязино
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24 июня в подмосковном Фрязино случился крупный пожар в здании научно-исследовательского института (НИИ) «Платан». По данным системы СПАРК, пожарная безопасность здания не проверялась с 2017 года. Об этом сообщает ТАСС.
В распоряжении агентства оказались документы, согласно которым, во время плановой проверки здания НИИ «Платан» в 2017 году было выявлено 13 нарушений требований пожарной безопасности, среди которых: отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией. Более того, некоторые пути эвакуации были захламлены. Уточняется, что нарушения были выявлены Ростехнадзором и Роспотребнадзором.
В органах надзора пояснили, что, вероятно, «отсутствие проверок связано с мораторием на проверки».
«Это здание не относится к категории высокого и чрезвычайно высокого риска», — отметил собеседник агентства.
Напомним, 24 июня днем стало известно о пожаре в здании, ранее принадлежавшем НИИ «Платан», в подмосковном Фрязино. Огонь охватил с пятого по восьмой этаж здания, произошел взрыв. По последним данным МЧС, площадь пожара достигла 5 тыс. кв. метров, к тушению огня привлечены более 100 специалистов и 40 единиц техники, а также два вертолета Ка-32. Предварительно, жертвами пожара стали восемь человек. Возбуждено уголовное дело.
В беседе с журналистами бывший собственник здания НИИ «Платан» во Фрязино предположил, что причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности.
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