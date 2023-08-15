Выжила благодаря мужу: женщина вышла за водой на собственном участке и едва не погибла в лапах медведя

Нападение медведя на женщину в Горном районе Якутии едва не закончилось трагедией — хищник набросился на хозяйку участка, когда та набирала воду. Местная жительница выжила лишь благодаря решительному поступку супруга, передает Telegram-канал «Үлэ күүһэ».

Дикое животное объявилось в зоне обитания людей накануне, 14 августа. В 10 километрах от поселка Мытах женщина по обыкновению набирала воду. В какой-то момент она увидели приближающегося медведя. Хищник не упустил возможности полакомиться человечиной и напал на жертву.

Все могло закончиться для жительницы Якутии смертью, если бы не ее супруг. Мужчина стал свидетелем страшной картины. Чтобы отогнать хозяина леса от жены, он начал кричать. Животное, напуганное громкими звуками, убежало обратно в лес. Раненой женщине потребовалась медицинская помощь.

Врачи осмотрели пострадавшую и приняли решение о ее госпитализации. Состояние новоприбывшей пациентки оценивается как средней тяжести.

Ранее от лап дикого хищника погибла жительница США. Американка пошла по тропе, на которой были следы медведя гризли, и через некоторое время ее нашли мертвой.