Зажало дверьми: в ХМАО девочка сломала руку в автобусной давке

Несовершеннолетняя девочка пострадала во время поездки в общественном транспорте в Ханты-Мансийске. Подробности сообщает информационный центр СК России.

Мать девочки рассказала, что ее дочь села в транспорт на остановке, но из-за образовавшейся давки она не смогла пройти в салон автобуса. При этом водитель начал движение. В итоге несовершеннолетняя получила перелом из-за его невнимательности: ей зажало руку дверьми.

По факту случившегося начали проверку.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль и поручил руководителю следкома Ханты-Мансийского АО Виктору Мокшину представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.

Похожий случай произошел зимой 2024 года в Кемерове. Водитель автобуса на остановке зажал 11-летнего мальчика дверьми, при открытии которых во время движения транспортного средства ребенок выпал из салона, что привело к различным травмам. Пассажиры занесли школьника в автобус и вызвали скорую помощь, юного россиянина доставили в отделение реанимации.