«Зажал парню живот»: очевидец рассказал подробности убийства молодого байкера

Житель дома на Краснодарской улице рассказал о том, как стал очевидцем смерти молодого байкера Кирилла после замечания из-за парковки. Его рассказ публикует mk.ru.

Напомним, что во время конфликта 21-летний мигрант нанес ножевое ранение байкеру, оказавшееся смертельным. Очевидец говорит, что в момент ссоры водитель авто позвонил своему старшему брату. Теперь, возможно, его тоже привлекут к ответственности.

«Этот человек не первый раз ставит так машину. Я ему сделал замечание, он «бычку» включил. Потом брат приехал, и начался конфликт», – вспоминает житель дома.

Он рассказал, что сам момент убийства не видел, так как держал брата. Как только произошел удар ножом, очевидец поспешил оказать первую помощь до приезда бригады скорой.

«Я вытащил из своей машины аптечку, зажал парню живот, откуда кровь хлестала. Он еще в сознании был, когда скорая приехала. Но не вытащили», – поделился житель.

По словам очевидцев, во время ссоры мигрант заявлял, что он «вор». Другие свидетели говорят, что даже заметили на заднем сиденье авто оружие. На этой машине азербайджанцы скрылись с места происшествия, сейчас их ищут. СМИ пишут, что отец и брат подозреваемого занимаются в Москве торговлей и зарегистрированы как индивидуальные предприниматели.

Мать умершего байкера в беседе с телеканалом «360» рассказала о нападавших. О случившемся ей сообщила невеста сына.

«Они живут в этом же подъезде», — пояснила она.

СМИ пишут, что убийство произошло на глазах у 15 свидетелей. Байкера пытались откачать, но он умер.

Ранее мы писали о том, что молодой байкер Кирилл увлекался страйкболом и даже снялся в сериале «След».