Убитый мигрантом из-за парковки молодой байкер Кирилл снимался в сериале «След»

Байкер Кирилл, который умер после конфликта с мигрантом из-за парковки, снимался в известном сериале. Об этом сообщает mk.ru.

В среду, 17 апреля вечером мужчине нанес смертельный удар ножом 21-летний водитель белого автомобиля. Байкер сделал ему замечание по поводу неправильной парковки, начался конфликт, который привел к смерти Кирилла. Сейчас ведутся поиски азербайджанца, а в соцсетях публикуются кадры с того вечера.

Журналисты узнали о том, что Кирилл не только увлекался мотоциклами, но и телевидением. Так, он снялся в одной из сцен в популярном сериале «След». Он был знаком с сотрудниками некоторых силовых структур, которые участвуют в батальных сценах на различных постановках. Обычно они приезжают со своим инвентарем и снимаются в массовке.

Известно также, что парень занимался страйкболом. В последнее время съемками он уже не увлекался, а нашел работу сисадмином в фирме друга и был доволен зарплатой.

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