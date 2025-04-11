«Заяву писать будешь?»: подростки до крови избили шестиклассника и заставили умываться в луже

В Свердловской области старшеклассники жестоко избили шестиклассника и сняли это на камеру. Видео появилось в Telegram-канале «Подслушано Каменск-Уральский».

Инцидент произошел в Каменске-Уральском. Подростки взбесились, что младший товарищ не подождал их во время прогулки. Они жестоко избили школьники до крови.

На видео они стоят рядом с избитым мальчиком и спрашивают, смеясь: «Заяву писать будешь?». Видно, что ребенок очень напуган.

Но издевательства на этом не закончились. Парня заставили унизили, заставив умываться в луже. Полиция начала проверку по факту произошедшего. Личности, избившие шестиклассника, установлены. Сейчас их везут в отдел полиции, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося.

По итогам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение.

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