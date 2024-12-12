Заявление в полицию написал отец: 23-летняя девушка умерла во время пластической операции

Молодая пациентка умерла в одной из клиник Махачкалы, где ей делали пластическую операцию. С заявлением в полицию обратился отец 23-летней девушки, передает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, пациентке проводили септопластику под общим наркозом в частной клинике. После введения наркоза у девушки резко упали пульс и давление. Врачи и ассистент начали оказывать помощь махачкалинке, а также вызвали скорую, но спасти ее не удалось.

Такая информацию представлена в Сети. СУ СК России по Республике Дагестан ничего не сообщает о смерти пациентки, однако пишет о причинении ей вреда и возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Ранее москвичка утратила способность закрывать глаза после блефаропластики. Ей проводили процедуру на дому.