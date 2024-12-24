Толкнул мать одного из игроков: родители избили тренера на детском футбольном матче

Потасовка с участием родителей и тренера футбольной команды произошла на матче в Нижнем Новгороде. О конфликте, переросшем в драку, рассказал журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Обстановка начала накаляться после того, как мама одного из футболистов пошла выяснять отношения с тренером команды соперников. Один из очевидцев утверждает, что женщина вела себя неадекватно. Она что-то крикнула в лицо оппоненту и ударила в плечо. Мужчина оттолкнул мать юного футболиста, и в зале началась драка.

На помощь упавшей женщине ринулись другие родители и ее муж. Потасовка между ними попала на видео. На опубликованных кадрах видно, как вокруг дерущихся собралась толпа. Обращались ли участники конфликта в полицию, не сообщается.

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