Власти подключились к ситуации: двое детей остались без матери после взрыва бытового газа в Москве

В Москве взрыв газа и пожар произошли в доме на улице Генерала Тюленева. Из-за случившегося двое детей остались без мамы, передает Telegram-канал Подъём.

Жертвами случившегося стали три человека. В доме погибли 38-летняя воспитатель детского сада, ее 19-летний сын и ее 72-летняя мать. Еще двое детей из семьи выжили. Их отец сейчас находится на СВО.

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская прокомментировала журналистам дальнейшую судьбу несовершеннолетних. По ее словам, власти уже подключились к решению вопроса.

«Работают социальные службы. Дети не останутся сиротами, у них есть родственники. Помощь никакая не требуется, угрозы жизни и здоровью детей нет», — заявила омбудсмен.

Ранее знакомая женщины, которая погибла при взрыве и пожаре в доме, рассказала о ней. По словам москвички, ее знакомая никогда не оставалась равнодушной к проблемам детей.