СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 29 ноября 2024, 15:56
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Завыла сиреной: крик спас кассиршу продуктового магазина от вооруженного грабителя

В Петербурге прохожий услышал вой кассирши, зашел в магазин и скрутил грабителя .
Завыла сиреной: крик спас кассиршу продуктового магазина от вооруженного грабителя

© Freepik

Попытку дерзкого ограбления совершил вооруженный мужчина в Санкт-Петербурге. Он, угрожая ножом, пытался унести из магазина деньги и личные вещи кассирши, но был остановлен работницей и случайным прохожим. Последний услышал вой женщины, проходя мимо, передает Telegram-канал Baza.

Действия злоумышленника попали на камеру видеонаблюдения. На опубликованных в Сети кадрах видно, как грабитель сначала подозрительно себя ведет, а потом бросается в сторону кассирши с ножом в руках. Он схватил деньги из кассы и телефон женщины. Работница магазина стала истошно кричать и сопротивляться.

На крики через пару мгновений пришел случайный прохожий. Вместе с ним была женщина. В итоге трое человек заблокировали злоумышленника, а потом мужчина скрутил его и удерживал до приезда полиции.

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Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Артем Хохлов
Теги:
ограбление
магазин
женщина