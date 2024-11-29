Завыла сиреной: крик спас кассиршу продуктового магазина от вооруженного грабителя
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Попытку дерзкого ограбления совершил вооруженный мужчина в Санкт-Петербурге. Он, угрожая ножом, пытался унести из магазина деньги и личные вещи кассирши, но был остановлен работницей и случайным прохожим. Последний услышал вой женщины, проходя мимо, передает Telegram-канал Baza.
Действия злоумышленника попали на камеру видеонаблюдения. На опубликованных в Сети кадрах видно, как грабитель сначала подозрительно себя ведет, а потом бросается в сторону кассирши с ножом в руках. Он схватил деньги из кассы и телефон женщины. Работница магазина стала истошно кричать и сопротивляться.
На крики через пару мгновений пришел случайный прохожий. Вместе с ним была женщина. В итоге трое человек заблокировали злоумышленника, а потом мужчина скрутил его и удерживал до приезда полиции.
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