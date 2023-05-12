Завязал малыша в узел: жительница Южно-Сахалинска рассказала об издевательствах в детсаду

В детском саду в Южно-Сахалинске сотрудников подозревают в систематических издевательствах над детьми. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Telegram-канал «ИНЦИДЕНТ/САХАЛИН».

Местная жительница утверждает, что садик приличный только с виду, а внутри для детей устраивают настоящие пытки. В качестве примера женщина привела историю одного малыша, который только пришел в учреждение и пока не адаптировался к новым условиям. Он не мог уснуть во время тихого часа. Тогда один из сотрудников «завязал в узел» ребенка и бросил на пол.

«Понятно, что в таком положении малыш долго не проспал, поэтому его решили еще и закрыть в темноте в туалете», – говорит жительница.

Также она отметила плохую еду в садике, заявив, что тоже бы не стала есть такую. Женщина рассказала, что когда один из детей отказался от пищи, то воспитатель стала запихивать ложку с едой ребенку в рот, а тот ее срыгивал обратно.

«Она толкала в рот ему ложку с едой, он срыгивал ее обратно, и она тут же толкала ложку с рыгатней обратно ребенку в рот», — сказала жительница.

Она добавила, что сотрудники сада работают без медицинских книжек, а у детей нет подушек и одеял.

Сотрудники правоохранительных органов уже заинтересовались этой информации. Сейчас организована проверка.

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