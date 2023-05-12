Мать-убийца из Москвы, зарезавшая 4-летнего сына, страдала шизофренией

Вечером 11 мая стало известно о страшном преступлении на западе Москвы. В доме на Рублевском шоссе мать зарезала собственного маленького сына. Малышу было только четыре года. Он скончался на месте.

Подозреваемую в убийстве ребенка оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов, а затем началось расследование. Так, выяснилось, что после того, как женщина нанесла по дошкольнику четыре удара ножом, она сфотографировала его труп на телефон. Снимок был обнаружен в ее гаджете.

Как стало известно РЕН ТВ со слов источника, москвичка страдала из-за сильного психического расстройства и даже состояла на учете в психоневрологическом диспансере. В ее медицинской карте был записан диагноз – шизофрения.

Отметим, что в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». На данный момент проводится ее допрос. По предварительной информации, СК планирует отправить женщину в СИЗО.

Ранее в Кургане мужчина напал на девочку-подростка на самокате.