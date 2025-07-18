Завуч с дочкой устроили погром в пункте выдачи интернет-заказов

В Биробиджане разгорелся скандал в пункте выдачи интернет-заказов. Местная жительница, работающая завучем в школе, вместе с дочерью устроили дебош после отказа в обслуживании. Подробности сообщает ИА Регнум.

Конфликт начался из-за того, что сотрудница ПВЗ перестала выдавать заказы женщинам из-за их хамского поведения и постоянных негативных оценок работы пункта. Однако клиентки отказались менять ПВЗ и потребовали выдать им посылки.

Мать схватила сканер штрихкодов и «навела» на сотрудницу, как пистолет, угрожая ей. Дочь набросилась на работницу, опрокинула стол с компьютером и канцелярией. Женщина похвалила дочь за действия, после чего они обе ушли.

В соцсетях отмечают, что старшая участница конфликта занимает должность завуча в одной из местных школ. Видео инцидента активно распространяется в соцсетях.

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