Ее парень забыл закрыть дверь, когда ушел на работу: пьяный мужчина вломился в квартиру к петербурженке

Пара из Санкт-Петербурга обратилась с заявлением в полицию. Молодые люди пожаловались на мужчину, который вломился к ним в квартиру и отказывался уходить, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В день, когда все произошло, 19-летняя девушка была дома одна. Ее парень ушел на работу и, как потом выяснилось, забыл закрыть на ключ входную дверь. Вечером петербурженка услышала, как кто-то зашел в прихожую. Она подумала, что пришел возлюбленный, и вышла к нему из ванной в одной футболке.

Однако вместо молодого человека на пороге ее встретил пожилой мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Испугавшись изнасилования, девушка стала просить незнакомца удалиться, но тот ходил по комнатам и не реагировал на просьбы хозяйки.

Вскоре парень петербурженки вернулся, и разборка продолжилась уже в подъезде. При этом непрошенный гость вел себя крайне агрессивно: он орал на пару, замахивался и угрожал связями. Позже дебошира забрала какая-то женщина.

Ранее сообщалось, что пассажиры устроили дебош в аэропорту Екатеринбурга. Они перебрали с алкоголем и, несмотря на опоздание, пытались самостоятельно попасть на самолет.