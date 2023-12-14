«Заводите детей»: Путин назвал неожиданный способ получения льготных тарифов

Президент России Владимир Путин дал совет, как легко добиться льготных тарифов на авиаперелеты. Во время прямой линии с жителями и журналистами, глава государства заявил, что нужно – рожать детей. Об этом сообщает «Фонтанка».

В московском Гостином дворе 14 декабря проходит ежегодная пресс-конференция, на которой Владимир Владимирович подводит итоги 2023 года. Президент отвечает на вопросы граждан РФ, а также российских и иностранных журналистов.

Представитель канала «Колыма-плюс» Александр Орлов высказался о том, что для Дальнего Востока важна связь с «большой Россией», однако людям сложно улететь в другие регионы из-за тарифов. К примеру, путешествие в Хабаровск и Новосибирск, полеты в которые не субсидируются, может сильно ударить по карману жителя. Ведь до Москвы добраться дешевле, чем до Хабаровска, который находится по соседству.

Журналист поинтересовался у главы государства, что делать тем, у кого нет детей, а возраст не позволяет получать льготы для молодых.

Владимир Путин с улыбкой обратился к молодому человеку.

«Заводите детей. Вот путь решения проблемы и доступа к плоским тарифам. Вы такой молодой, симпатичный молодой человек. Ну чего вы?» – высказался президент.

Он сообщил, что плоские тарифы (единый тариф на перелет экономклассом с фиксированной ценой) для перелетов на Дальний Восток в 2024 году продлят.

Ранее мы писали о том, как журналист захотел привлечь внимание Путина на прямой линии необычной фразой на плакате.