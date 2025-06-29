Зависимость вместо похудения: россиянка продавала подписчикам чай с опасным веществом в составе

В Дагестане задержана 35-летняя блогерша из Махачкалы. Ее подозревают в незаконном сбыте сильнодействующих веществ.

Полицейские узнали, что подозреваемая продает сильнодействующие препараты, содержащие вещество, запрещенное в России из-за опасных побочных эффектов, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

Женщина, пользуясь своей популярностью, организовала сбыт в социальных сетях и через мессенджеры. Блогер продавала чай для похудения с опасным веществом в составе и рассказывала, как его принимать. На нее было подписано 230 тыс. человек. Однако регулярное его употребление приводит к зависимости, с которой бороться тяжелее, чем с лишним весом.

Оперативники установили наблюдение за девушкой и провели «проверочную закупку».

Против обвиняемой возбуждены уголовные дела о контрабанде сильнодействующих веществ и незаконном обороте сильнодействующих веществ в крупном размере. Она находится под домашним арестом.

До этого директора рехаба из Орла посадили на 4,5 года за незаконное хранение наркотиков и покушение на дачу взятки в размере 1 млн рублей. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.