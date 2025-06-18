Директора рехаба из Орла посадили на 4,5 года за наркотики и миллионную взятку

Директора рехаба из Орла посадили на 4,5 года за незаконное хранение наркотиков и покушение на дачу взятки в размере 1 млн рублей. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

О приговоре сообщил сайт mk.ru.

По информации издания, 41-летнего директора реабилитационного центра по лечению от алкоголизма и наркомании задержали 20 ноября 2024 года. Сотрудники ГИБДД остановили машину для проверки документов.

Водитель был нетрезв, но медосвидетельствование проходить отказался. Кроме того, он предложил сотруднику полиции взятку и положил деньги в карман двери автомобиля. Директора рехаба тут же задержали. При нем нашли 4 свертка – там оказались психотропные вещества и наркотики.

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