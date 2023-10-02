Заверял, что она его будущая супруга: москвичка перевела мужчине 1,2 млн рублей, надеясь на замужество

В Москве 24-летняя девушка перевела мужчине за 11 дней 1,2 млн рублей. Он пообещал на ней жениться, но пропал вместе с деньгами.

Подробности сообщает ИА Регнум.

Москвичка встретила незнакомца в центре Москвы. Он был на сером BMW и представился Давидом. Незнакомец рассказал, будто едет домой в Абхазию, а по пути нарушил правила дорожного движения. Сотрудники ГАИ якобы попросили взятку, мужчина отдал все средства и теперь находится в затруднительном положении.

Девушка сняла в банке сначала 145 тыс. рублей, потом обналичила еще 50 тыс. В тот же день она оформила два кредита на 150 и 145 тыс. рублей. Позже передала ухажеру 100 тыс. Мужчина тем временем говорил о финансовых трудностях и жаловался, что они вызваны в том числе наличием ребенка.

На протяжении всего общения мужчина заверял, что девушка – его будущая жена, а после свадьбы она ни в чем не будет нуждаться. В день знакомства они обменялись номерами, на следующий день мужчина снова попросил денег. Девушка перевела 230 тыс. и еще 30. Переводы продолжались несколько дней, пока в общей сложности за 11 дней «будущий жених» не получил 1 млн 213 тыс.

Мужчина пропал, а девушка 11 сентября обратилась в полицию.

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