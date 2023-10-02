Жена звезды «Тайн следствия» Сергея Барышева просила о разводе из-за рака. Об этом Екатерина рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись».

Несколько лет назад супруге Сергея поставили неутешительный диагноз — рак. Звездная пара мечтала о детях, однако недуг не позволил этого осуществить. Когда женщина забеременела, болезнь вернулась, и произошел выкидыш. Из-за сильных лекарств, которые она принимала, ребенка нельзя было спасти. Отчаявшись, Екатерина попросила расторжения брака.

«Никто не знал, чем это закончится. Я не хотела портить ему жизнь. Хотела его оградить», — поделилась откровениями женщина.

Барышева возмутила просьба жены. Он отказал ей и заявил, что вместе с ней пройдет все трудности. По словам Екатерины, она никогда не чувствовала себя больным человеком рядом с возлюбленным.

«Мы вместе, нас судьба свела», — резюмировал актер.

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