Завершились поиски пропавшей под Тверью 13-летней школьницы

Пропавшую неделю назад 13-летнюю школьницу нашли мертвой под Тверью. Ее тело обнаружили 29 марта в СНТ «Ручеек» в Калининском МО.

О результатах поисков сообщает СУ СК РФ по Тверской области. В ведомстве уточнили, что найдено тело девочки, пропавшей 21 марта.

Сейчас следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование дела продолжается.

Всего в поисках девочки приняли участие свыше 800 человек. За все время поисково-спасательных работ люди и техника прошли, проехали, пролетели и осмотрели более 1500 км.

В день исчезновения девочка отправилась на ночевку к подруге в соседнюю деревню. До нее она шла пешком через лес.

Неизвестно, есть ли на теле погибшей признаки насильственной смерти.

Ранее пропавший в Тюмени спортивный журналист Александр Круглов нашелся пьяным в отеле. Мужчина признался, что пять дней был в запое, не выходя из гостиничного номера.