В Тюмени найден пропавший спортивный журналист Круглов

Пропавший в Тюмени спортивный журналист Александр Круглов нашелся пьяным в отеле. Мужчина признался, что пять дней был в запое, не выходя из гостиничного номера. Об этом сообщает Readovka.

По данным источника, все это время Круглов был в гостинице и пил алкоголь. По сообщениям СМИ, по литру водки в день. Он был с соседом, который в итоге рассказал, где находится журналист. Он выходил на улицу, а Александр несколько дней провел в гостиничном номере.

Напомним, что о пропаже мужчины было известно 16 марта. Тогда об этом сообщал поисковый отряд «ЛизаАлерт». Говорилось, что он приехал в Тюмень освещать соревнования по биатлону и пропал. Александр должен был явиться в областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» 13 марта. Есть информация о том, что спортивный журналист не прошел аккредитацию.

Волонтеры искали его везде, в том числе в больницах.

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