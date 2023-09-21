Завершились поиски пропавшей по дороге в музыкальную школу 11-летней девочки

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Санкт-Петербургу сообщил о завершении мероприятий, направленных на установление местонахождения 11-летней девочки. Школьница, которая ушла из дома накануне, была найдена сегодня, 21 сентября, передает Газета.Ru.

Волонтеры опубликовали сообщение о нахождении несовершеннолетней в социальных сетях. По их словам, с девочкой все в порядке, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Подробности исчезновения школьницы представители отряда раскрывать не стали.

Поиски несовершеннолетней петербурженки были объявлены накануне, 20 сентября. Девочка вышла из дома на улице Марата и отправилась в музыкальную школу. На занятиях ученица так и не появилась. Домой она не вернулась, а на звонки от родителей не отвечала — телефон был отключен.

Ранее стало известно об исчезновении 22-летней девушки в Екатеринбурге. В поисках пропавшей горожанки были задействованы волонтеры и полицейские.