«Не хочу гнить в земле»: 22-летняя девушка отправила сестре подозрительное сообщение и пропала

В Екатеринбурге пропала 22-летняя девушка, которая до этого отправила сестре тревожное сообщение. Жительница исчезла еще пять дней назад, 2 сентября. Об этом сообщает kp.ru.

Полицейские и волонтеры ищут девушку, которая ушла из дома и не вернулась. Говорят, что она выросла в благополучной семье, где не было конфликтов и споров. Ее любили и оберегали.

Несмотря на это, что-то побудило жительницу уйти из дома. Родные считают, что она сделала это сама, так как 3 сентября она оставила сестре тревожное сообщение.

«Тело кремировать. Пока. Обязательно, пожалуйста. Не хочу гнить в земле, лучше сжечь», – передает ее слова источник kp.ru.

Все указывает на то, что девушка могла покончить с собой, но родители в это не верят. Они звонили в больницы и морги, но все безрезультатно, девушку так и не смогли пока найти.

СМИ пишут, что девушка могла решиться на такой шаг из-за возлюбленного. Мать пропавшей обратилась к дочери и попросила вернуться ее домой. Она говорит, что не злится на нее и очень переживает, а близкие ждут ее дома. Возможно, она увидит это сообщение.

«Для нас главное, чтобы ты была жива и здорова, все остальное неважно. С тех пор как ты ушла, я не могу спать, постоянно думаю, где ты и как ты», – говорит женщина.

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