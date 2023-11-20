Завершились поиски мальчика после падения в реку машины с пятью пассажирами

Спасатели завершили поиски мальчика, который пропал после падения автомобиля с людьми в реку Белая в Адыгее. В результате случившегося несовершеннолетний погиб. Его труп обнаружили спустя неделю, передает РИА Новости.

В главном управлении МЧС по республике рассказали, что специалисты ведомства нашли бездыханное тело мальчика 2013 года рождения в районе населенного пункта Заречный. Его поиски начались еще 14 ноября, когда машина с людьми упала в реку Белая.

Всего в транспортном средстве находились пять человек. Машина рухнула с обрыва в Майкопе. Трое людей смогли выбраться на берег самостоятельно. Еще двое — женщина и десятилетний мальчик — пропали. Чуть позже россиянку обнаружили мертвой, а поиски несовершеннолетнего продолжились по береговой линии.

Ранее в Саратове умер ребенок, запутавшись в шнурке. Четырехлетний мальчик играл в этот момент с котенком.