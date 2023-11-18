Ребенок из Саратова умер, запутавшись в шнурке во время игры с котенком, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Четырехлетний мальчик скончался в одной из квартира Саратова. Как отмечают журналисты, ребенок играл в гостях у бабушки с маленьким котенком - шнурок от брюк был привязан к двери. В итоге мальчик повис на нем и задохнулся. Бабушка в этот момент находилась в другой комнате.

Когда женщина прибежала на помощь к ребенку, было уже поздно. Она вызвала скорую помощь, но прибывшие на место медики лишь констатировали смерть. Внешних признаков насильственной смерти на теле они не обнаружили. По данному факту прокуратура проводит проверку.

Ранее мы писали о том, что в Путилково четырехлетняя девочка попала в реанимацию после утопления в ванной. По предварительным данным, девочка поскользнулась и ушла с головой под воду. Жидкость заполнила дыхательные пути ребенка, поэтому взрослые не услышали криков о помощи.