Предположительно, ушел купаться: заслуженный врач РСФСР Борис Ариэль пропал в Санкт-Петербурге

Заслуженный врач РСФСР, патоморфолог Борис Ариэль исчез в Санкт-Петербурге. Предположительно, 87-летний специалист ушел купаться, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

По информации журналистов, врач пропал в районе озера Сестрорецкий Разлив. Он ушел из дома рано утром и до сих пор не вернулся.

Знакомые Ариэля отправились на его поиски. На пляже, куда изначально отправился петербуржец, нашли его личные вещи. О местонахождении самого специалиста пока нет никаких сведений.

Известно, что каждый день примерно в 7 часов утра Ариель выходит на прогулку. Обычно мужчина возвращался примерно в 8-9 часов. Поэтому по прошествии этого времени его близкие забили тревогу.

