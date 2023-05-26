Завернули в пакет и оставили: в центре Челябинска нашли младенца в мусорном баке

В центре Челябинска нашли младенца в мусорном баке. Об этом сообщает kp.ru.

26 мая прохожие обнаружили мальчика, завернутого в пакет, в контейнере. После этого ребенку была оказана экстренная медицинская помощь. По данным источника, его поместили в реанимацию с переохлаждением. Кроме того, мальчик имеет низкую массу тела.

К слову, правоохранительные органы нашли родителей младенца. Ими оказались бездомные, которые решили избавиться от ребенка сразу после его рождения.

На данный момент СК возбудил уголовное дело.

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