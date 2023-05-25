В Нижнем Тагиле мужчина задушил отца-инвалида электропроводом «из-за чувства сострадания». Об этом сообщает портал E1.ru.

По данным источника, трагедия произошла в октябре 2022 года. Тогда местный житель находился в квартире с 70-летним отцом и распивал алкогольный напиток. Его родитель был инвалидом первой группы: он не мог самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. Тогда сын вооружился электропроводом и задушил его. После совершенного преступления он позвонил в полицию и признался в содеянном.

На допросе мужчина заявил, что убил пенсионера из-за «чувства сострадания». «Ему было нелегко видеть, как отец переносит трудности, обусловленные инвалидностью», — сообщили в управлении Следственного комитета.

К слову, у мужчины и раньше были проблемы с законом: он уже привлекался к уголовной ответственности за причастность к мошенничеству, разбойному нападению и за угрозу убийством.

На данный момент в Свердловском областном суде начали рассматривать дело преступника.

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