Завернули младенца в пакет и выбросили в мусорку: пьяная женщина родила ребенка под лестницей

В Челябинске бездомные выбросили новорожденную девочку в мусорный бак. Прохожие нашли малышку на контейнерной площадке в центре города. Теперь пара предстанет перед судом. Об этом сообщает kp.ru.

Ребенок появился на свет недоношенным 26 мая в подвале под лестницей. Мать девочки во время родов была в состоянии алкогольного опьянения. Пуповину перерезал сожитель женщины.

Как передает старший помощник прокурора Челябинской области, младенец упал на бетонный пол в неотапливаемом помещении. Как только 39-летняя мать поняла, что девочка жива, она попросила своего сожителя избавиться от ребенка.

Мужчина завернул малышку в полиэтиленовый пакет и оставил на ближайшей контейнерной площадке. Там же младенца увидели случайно проходившие мимо люди. Девочку увезли в больницу с переохлаждением.

Мать малышки будут судить за покушение на убийство новорожденного, подстрекательство к убийству и оставление в опасности. 39-летнего отца обвиняют в покушении на убийство. Уголовное дело бездомных будут рассматривать в Центральном райсуде Челябинска.

Для ребенка уже нашли приемных родителей.

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