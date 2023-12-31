Завернула в пакет и оставила в мусорке: женщина выкинула породистого щенка

Жительница Екатеринбурга выкинула породистого щенка. Женщина завернула животное в пакет и оставила его в мусорном контейнере. Малыша обнаружила прохожая, и теперь ему ищут новый дом. Об этом сообщает E1.ru.

Спустя время хозяйка объяснила свой поступок: она посчитала, что щенок мертворожденный, поскольку его сердце не билось более часа.

«Я действительно не смогла прощупать пульс, пытались откачать», – передает екатеринбурженка.

Щенка приютила у себя волонтер Александра. Женщина выходила малыша, благодаря чему он уже готов стать членом новой семьи. Оказалось, что щенок – стаффордширский бультерьер. Ему дали кличку Зевс.

«Пока был маленький, были проблемы из-за двусторонней заячьей губы – он не мог сосать молоко, не получалось создать вакуум, но мы приспособились его кормить, зажимая нос», – рассказывает Александра.

Отмечается, что щенок уже может есть самостоятельно. Он здоров, обработан от паразитов и привит. Несмотря на то, что у Зевса есть врожденная аномалия развития суставов задних ножек, при должном уходе с этим можно справиться.

«Жить ему это не мешает, ничего не болит, просто бегает немного странно, задние ножки выворачиваются в стороны», – пояснила волонтер.

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