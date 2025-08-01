Завернул в фольгу и положил в рюкзак: студент обезглавил иностранца, а затем принес его голову в больницу

Португальские полицейские задержали 29-летнего студента, который подозревается в убийстве при отягчающих обстоятельствах, надругательстве над трупом и хранении запрещенного оружия. Молодой человек пришел в больницу Лиссабона с завернутой в фольгу человеческой головой, передает издание Daily Mail.

На допросе в полиции студент признался в убийстве иностранца. Он рассказал, что за несколько часов до расправы увиделся с жертвой и после ссоры решился на совершение преступления.

Когда молодой человек убил оппонента, то отсек ему голову, завернул ее в фольгу и положил в рюкзак. Таким образом он доставил ее в больницу. По какой причине подозреваемый так сделал, не известно. Впоследствии правоохранители обнаружили и тело погибшего иностранца.

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