Задержан 81 подозреваемый: итальянская мафия разрубила трактором и скормила свиньям вдову бизнесмена

В Италии завершилось расследование убийства вдовы местного бизнесмена. Женщина погибла от рук мафиози. По делу были задержаны более 80 человек, передает Kp.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Следователи выяснили, что к убийству причастны члены калабрийской мафиозной группировки «Ндрангета». Вдова бизнесмена хотела самостоятельно управлять землей и другими активами покойного мужа, что не нравилось бандитам. Кроме того, их разозлили посты женщины в социальных сетях с новым компаньоном.

Через три дня после публикации сообщений мафиози убили итальянку, расчленили ее труп трактором и скормили останки свиньям. В ходе масштабной операции правоохранители раскрыли преступление и задержали 81 человека. Брат погибшей женщины остался доволен ходом расследования и отметил, что «запах правосудия наконец почувствовался в регионе».

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