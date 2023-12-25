Возбудили десять уголовных дел: тренера батутного центра заподозрили в изнасиловании 12-летнего ребенка

Сотрудники правоохранительных органов возбудили десять уголовных дел в отношении жителя Тюмени, который работал тренером в батутном центре. Его подозревают в насилии над несовершеннолетними, передает Kp.ru.

По данным следователей, одной из жертв фигуранта стал 12-летний ребенок. В августе этого года мужчина в своей квартире совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Также известно, что тренер батутного центра совершал развратные действия в отношении других детей. Сколько точно ребят пострадали от рук тюменца — не сообщается.

На избрании меры пресечения следователи ходатайствовали о заключении фигуранта десяти уголовных дел под стражу. В итоге суд постановил, что мужчина на время расследования будет находиться в СИЗО.

Ранее в Москве задержали 82-летнего местного жителя по делу о насильственных действиях в отношении несовершеннолетнего. Пенсионер надругался над сыном соседки.