В Москве задержали 82-летнего педофила, надругавшегося над сыном соседки

В Москве задержан 82-летний местный житель по делу о совращении и насильственных действиях в отношении несовершеннолетнего. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, пожилой житель северо-востока столицы пользовался большим доверием соседей. Одна из женщин в 2015 году попросила пенсионера присмотреть за ее семилетним сыном. Тогда же злоумышленник совершил первые насильственные действия в отношении ребенка. Тем не менее мальчик не стал рассказывать о случившемся родителям. И они, ни о чем не догадываясь, продолжили поддерживать общение с педофилом.

Несколько лет назад семья переехала, а в декабре минувшего года родители школьника пригласили пенсионера в гости и даже оставили ночевать. Ночью мужчина вновь начал приставать к своей жертве, уже 15-летнему подростку. На этот раз парень сумел дать отпор педофилу, после чего сообщил о произошедшем матери.

Родители пострадавшего долгое время боялись написать заявление в полицию, но в итоге обратились за помощью с требованием привлечь извращенца к ответственности. Вскоре пенсионера задержали, он дал признательные показания.

В отношении пожилого жителя Москвы возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях в отношении несовершеннолетнего. Ему грозит до 20 лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Уфе местный житель проломил голову на горке 11-летнему мальчику, обидевшему его сына.