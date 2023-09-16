Завели дело на родителей: калининградцев, чьи дети избили полицейских, привлекли к ответственности

Жителей Калининграда, чьи дети-подростки напали на сотрудников правоохранительных органов, привлекли к административной ответственности. Сотрудники СК России по региону проводят проверку по факту случившегося, передает РЕН ТВ.

Пресс-служба ведомства прокомментировала инцидент с избиением несовершеннолетними двух полицейских. В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства нападения. На основании результатов проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Так, уже сейчас в отношении родителей подростков возбудили административное дело.

Прежде Telegram-каналы сообщали, что семеро несовершеннолетних избили двух стражей порядка. Полицейские проезжали рядом со школой на машине и были одеты в гражданскую одежду. Они посигналили подросткам, за что те обругали мужчин матом. Полицейские вышли из машины, чтобы поговорить со школьникам, а те напали на взрослых и стали их избивать.

Ранее правоохранители привлекли к ответственности мать погибшей в Каменске-Уральском 16-летней школьницы. Девочка погибла поздно вечером по пути домой.