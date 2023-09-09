Не встретила в позднее время: мать погибшей 16-летней школьницы привлекли к ответственности

Сотрудники правоохранительных органов составили административный протокол в отношении жительницы Каменска-Уральского, чья 16-летняя дочь погибла по пути домой в позднее время. Женщине грозит штраф, передает E1.ru.

Мать погибшей девочки привлекли к ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних). Согласно законодательству, ей грозит штраф в размере от 100 до 500 рублей. Правоохранители пока никак не прокомментировали данное решение. По всей видимости, они обратили внимание на то, что возвращавшуюся со станции девочку в позднее время никто не встретил.

Школьница погибла 8 августа по пути из Екатеринбурга, куда ездила поступать, в родной Каменск-Уральский. Вечером она одна шла от станции домой. На следующий день ее тело нашли в лесополосе. По подозрению в убийстве девочки задержали велосипедиста, который преследовал ее и попал на камеру видеонаблюдения.