Затянулся напоследок: 15-летний школьник умер, закурив электронную сигарету

В Подмосковье подросток скончался после курения электронной сигареты. Инцидент произошел 27 ноября.

В Электрогорске восьмиклассник гулял вместе с другом возле озера и решил покурить тайком от родителей электронную сигарету. В какой-то момент мальчику стало плохо: он потерял сознание, а изо рта пошла пена. Товарищ, испугавшись, вызвал скорую помощь, но прибывшие на место медики не смогли спасти подростка. Они констатировали смерть.

В настоящее время устанавливается причина смерти 15-летнего мальчика. Следователи осмотрели место происшествия, взяли показания свидетелей. Проводится медицинская экспертиза, по итогам которой выяснятся все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Брянске студент техникума изрезал знакомую за сопротивление при изнасиловании.