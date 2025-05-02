Затолкали в рот носок: школьные хулиганы сняли издевательства над сверстником и выложили в Сеть

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в издевательстве над учеником школы в Новоуральске, передает Telegram-канал Readovka. Хулиганы выложили ролик с нападением на мальчика в Сеть.

На опубликованных кадрах видно, как толпа школьников нападет на сверстника и издевается над ним. Сначала двое учеников таскали жертву за ноги по полу. Затем к ним присоединились другие ребята — а уже вчетвером они скрутили мальчика, сняли с него ботинки и силой затолкали в рот носок.

После звонка хулиганы убежали. Записанное видео с издевательствами они разослали друзьям и выложили в интернет. По информации журналистов, пострадавший мальчик не в первый раз становится жертвой агрессивных сверстников. Руководство школы случившееся пока никак не прокомментировало.

Ранее сообщалось, что в одну из школ Челябинска ворвался мужчина, который профессионально занимался бодибилдингом. Он устроил в образованном учреждении дебош.