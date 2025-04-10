Был спортсменом, выступал на чемпионатах: что известно о неадеквате, разгромившем школу в Челябинске

Мужчина, ворвавшийся с ножом в школу в поселке Новосинеглазово Челябинска, ранее занимался пауэрлифтингом. По данным правоохранителей, он находился в состоянии опьянения, правда, не уточняется какого.

25-летний мужчина был учеником данной школы. Изначально у неадеквата заметили при себе нож, однако при обыске оружия у него не нашли.

Известно, что задержанный в прошлом профессионально занимался пауэрлифтингом и даже выступал на чемпионатах, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

В минобразования региона пояснили, что, когда молодой человек ворвался в здание, охранник сразу же нажал на тревожную кнопку и попытался выдворить нарушителя. Но хулигану удалось выломать турникет, ворваться в кабинет директора и разбить его компьютер.

Скрутили нарушителя и задержали до прибытия Росгвардии учитель ОБЖ Николай Григорьев, учитель физкультуры Магомед Магомедов и ученик девятого класса Тигран Исингалеев. Их наградят по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Ранее в Подмосковье наркоман изрезал ножом приехавших на вызов сотрудников клиники.